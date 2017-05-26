Иран намерен в ближайшие пять лет увеличить добычу нефти

Иран в ближайшие пять лет намерен увеличить добычу нефти на 20 процентов — до 5 миллионов баррелей в сутки, заявил иранский министр нефти Бижан Зангане, передает РИА Новости.

В интервью агентству Рейтер министр сообщил, что рост добычи обусловлен развитием новых месторождений и модернизацией технологии на уже разработанных объектах.

В конце апреля Зангане заявлял, что Иран добывает около 3,8 миллиона баррелей нефти в день.

ОПЕК договорилась 30 ноября 2016 года о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня для стабилизации нефтяных цен. Иран по условиям сделки получил возможность нарастить добычу до досанкционного уровня.