Иран приглашает инвесторов участвовать в проектах разработки нефтяных месторождений

26 мая 2017 16:15 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран приглашает отечественных и иностранных инвесторов принять участие в ряде проектов разработки нефтяных месторождений, которые страна собирается начать в ближайшем будущем.

Об этом было объявлено директором по инвестициям в организации промышленного развития и реконструкции (IDRO) Ирана Фардадом Далири на международной промышленной выставке в Тегеране, передает корреспондент Trend.

«Мы надеемся, что сможем заключить серьезные нефтяные сделки по совместной разработке нефтяных месторождений», - сказал чиновник.

По его словам, Тегеран завершает переговоры и ожидает подписания контрактов с крупными международными компаниями, такими как Total, датская Maersk, индонезийская Pertamina, малайзийская Petronas и российская Lukoil.

«Мы ожидаем, что нефтяные контракты на сумму порядка 50 миллиардов долларов будут заключены уже в 2018 году», - сказал Далири.

(Авторы: Мехди Сепахванд, Эльмира Таривердиева)

Новости по теме
Иран не поддастся угрозам - министр обороны
Политика 14:08
Иран намерен в ближайшие пять лет увеличить добычу нефти
Экономика 06:54
Иран открыл третий завод по производству подземных ракет
Политика 25 мая 16:42
Иранофобия и устаревшие обвинения обречены на провал - МИД
Политика 25 мая 13:41
Иран и Беларусь подписали соглашение о двухстороннем сотрудничестве в таможенной сфере
Иран 25 мая 10:49
Иранская армия начинает масштабные военные учения
Иран 24 мая 15:59
"Принц азербайджанского мугама" выступит в Тегеране
Культура 24 мая 14:09
Азербайджано-иранские отношения станут образцом для соседей - министр
Политика 24 мая 11:52
Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно
Общество 23 мая 19:51
Иран обеспокоен гонкой вооружений в регионе
Политика 23 мая 17:18
МИД Ирана осудил теракт в Манчестере
Политика 23 мая 14:57
Иранская и европейская компании построят нефтехимический завод
Экономика 23 мая 10:53
Генсек ООН поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана
Политика 23 мая 00:27
Азербайджан является замечательным соседом Ирана – Рухани
Политика 22 мая 18:56
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Москву
Политика 22 мая 17:07
Трамп потребовал от Ирана прекратить поддержку "террористов и боевиков"
Иран 22 мая 16:39
Иран призвал США отказаться от политики иранофобии
Политика 22 мая 14:50
Иран не ведет переговоров о покупке российских и китайских самолетов - замминистра
Экономика 22 мая 10:15