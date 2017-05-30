В Иране открыто новое нефтяное месторождение

БАКУ /Trend/ Недавняя геологоразведка привела к открытию нового нефтяного месторождения в центральной провинции Ирана Семнан, сообщил неназванный источник агентству «Fars».

Однако источник сообщил, что предварительные данные не указывают на существование какого-либо заметного запаса в недавно найденном блоке.

По словам источника, если будет принято решение о проведении дальнейшего изучения этого месторождения, то оно будет организован по новому нефтяному контракту Ирана.

Ранее Иран раскрыл представителям крупнейших мировых нефтегазовых компаний детали новых контрактов на добычу нефти на 52 месторождениях страны.

Модель нефтяных контрактов типа IPC разработана Ираном специально для повышения привлекательности нефтяных проектов страны для иностранных инвесторов. IPC предлагает подрядчикам различные этапы разведки, разработки и производства в качестве комплексного пакета.

Иностранные нефтяные компании, по сообщениям из Ирана, ведут интенсивные переговоры с целью возвращения на рынок страны.

(Автор: Эльмира Таривердиева )