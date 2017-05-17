США продолжат режим снятия санкций против Ирана согласно ядерной сделке

США продолжат режим снятия санкций против Ирана в соответствии с ядерной сделкой, заявил госдепартамент, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник США внесли в список санкций по Ирану четыре компании и три физлица в связи с ракетной программой Тегерана, но оставили в силе режим снятия санкций, как это было условлено по итогам соглашения между Ираном и "шестеркой" международных посредников.

"Мы сообщаем в конгресс, что Соединенные Штаты продолжают режим снятия санкций, как это требуется для продолжения реализации обязательств США по снятию санкций в соответствии с Всеобъемлющим планом действий", — заявил и.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.