Иранская нация является главным победителем предстоящих президентских выборов - Верховный лидер

17 мая 2017 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика и иранская нация являются главными победителями предстоящих президентских выборов, независимо от того, кто станет президентом, сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи выступил с речью во время встречи с группой иранцев перед президентскими выборами, которые состоятся 19 мая, сообщает в среду официальный сайт иранского лидера.

По его словам, Исламская Республика готовится к выборам в мире и безопасности, при том, что региональные страны страдают от отсутствия безопасности.

«Эта мирная и спокойная обстановка имеет неоценимое значение», - сказал Хаменеи, добавив, что важна дисциплина и обязательство людей придерживаться закона до выборов, в день выборов и после выборов.

Президент Хасан Рухани, хранитель священной святыни Реза Сейед Ибрахим Раиси, бывший министр культуры Сейед Мустафа Ага Мирсалим и реформистский политик Мустафа Хашеми-Таба ведут кампанию за победу на предстоящих президентских выборах.

Консервативное крыло в Иране поддерживает Раиси.

Во время предыдущих президентских выборов в июне 2013 года Рухани получил 50,7 процента из более чем 36 миллионов голосов.

По словам Али Асгара Ахмади, главы Государственного комитета по выборам в органы внутренних дел, более 56,4 миллиона иранцев могут отдать свои голоса на выборах в этом году.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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