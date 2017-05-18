Иран не прекратит реализацию своей ракетной программы - МИД

18 мая 2017 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран не прекратит реализацию своей ракетной программы из-за нового раунда санкций, введенных США в отношении ряда иранских и китайских фигурантов, по причине поддержки иранской программы разработки баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана распространило заявление, в котором говорится, что страна продолжит свою ракетную программу в соответствии со своим «неотъемлемым и законным правом» для повышения обороноспособности страны, заявил 18 мая официальный представитель министерства Бахрам Газеми по каналу в Telegram.

Президент США Дональд Трамп 17 мая расширил список санкций в отношении Ирана, к чему призывал в рамках международной ядерной сделки 2015 года.

Трамп ввел санкции в отношении семи иранских и китайских граждан и компаний, имеющих отношение к программе создания баллистических ракет в Исламской Республике.

В заявлении министерства иностранных дел Ирана подчеркивается, что ракетная программа Исламской Республики не нарушает никаких международных обязательств Ирана, в том числе резолюцию ООН номер 2231.

Пункт 3 приложения «B» к резолюции 2231 (2015), принятой Советом Безопасности ООН 20 июля 2015 года и одобряющий JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий, известный как ядерная сделка), призывает Иран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами предназначенных для обеспечения доставки ядерных боеголовок.

В качестве контрмер в отношении новых санкций со стороны США Исламская Республика наложила санкции на девять американских компаний и отдельных лиц за «нарушения прав человека» путем прямого или косвенного сотрудничества с Израилем.

Обновленный список санкционированных лиц и компаний будет выпущен после получения одобрения иранскими властями.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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