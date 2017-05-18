Политика США по Ирану ориентирована на примирение - эксперт

18 мая 2017 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Политика США по Ирану больше сориентирована на примирение, нежели на противостояние, об этом можно судить и по смягчению санкций США, сказал Trend в четверг бывший госсоветник правительства Венгрии, эксперт Левенте Козма.

Однако администрация Трампа понимает, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает интересам США.

«США не будут положительно реагировать на союзничество Ирана с Хезболлой», - сказал Козма.

По словам эксперта, Ближний Восток очень нестабильный регион, который будет постоянно требовать пристального внимания США.

Эксперт также отметил, что президентская кампания в Иране проходит очень напряженно, а оппонент нынешнего президента Хасана Рухани, Ибрагим Раиси стремительно набирает популярность.

«Если победу одержит Раиси, существует большая вероятность того, что Иран вернется к политике изоляции от Запада», - сказал Козма.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50 процентов голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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