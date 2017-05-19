Хасан Рухани проголосовал на выборах президента Ирана

19 мая 2017 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани проголосовал в пятницу на избирательном участке в Тегеране, как сообщает агентство IRNA.

Президент Ирана, баллотирующийся на второй срок, опустил бюллетени в избирательную урну в одном из столичных избирательных участков столицы через час после открытия избирательных участков.

«Активное участие народа в выборах укрепляет национальную безопасность Ирана», - заявил Рухани в ходе короткой пресс-конференции, состоявшейся после голосования.

Утром в пятницу в Иране открылось 66500 избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти более 56 миллионов избирателей.

В Иране проходят 12-е президентские выборы, а также 5-е выборы в городские и сельские советы.

Избирательные участки открыты с 8:00 часов утра до 19:00 часов вечера по местному времени, хотя власти объявили, что при необходимости в избирательных участках может быть продлено время голосования.

После победы Исламской революции 1979 года, приведшей к падению режима Пехлеви, в Иране в среднем ежегодно проводились одни выборы, причем фиксировался высокий уровень явки граждан.

По данным избирательного штаба МВД, более 56 млн иранцев имеют право голосовать на 12-й президентских выборах в Иране.

Из общего числа избирателей, имеющих право голоса, свыше 1,3 миллиона – это те, кто голосует впервые.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Хасан Рухани, хранитель мавзолея Имама Резы Ибрахим Раиси, и два бывших члена правительства – экс-министр культуры и исламской ориентации Мустафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мустафа Хашеми-Таба.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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