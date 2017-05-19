Лидер суннитов Ирана призвал соотечественников продемонстрировать высокую явку на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Молави Абдол Хамид Исмаилзахи, высший религиозный лидер суннитов Ирана, призвал своих последователей и всех соотечественников продемонстрировать высокую явку на сегодняшних президентских выборах.
Молави Абдоль Хамид Исмаилзахи сказал, что иранцы должны игнорировать «пропаганду врага» и идти на избирательные участки, сообщает агентство IRNA.
Выступая после голосования на избирательном участке в населенном суннитами городе Захедан на юго-востоке Ирана, он отметил, что все иранцы должны сыграть свою роль в формировании будущего страны, участвуя в выборах.
По данным иранских источников, на этих выборах правом голоса обладает свыше 56 миллионов человек.
(Автор: Эльмира Таривердиева)