Лидер суннитов Ирана призвал соотечественников продемонстрировать высокую явку на президентских выборах

19 мая 2017 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молави Абдол Хамид Исмаилзахи, высший религиозный лидер суннитов Ирана, призвал своих последователей и всех соотечественников продемонстрировать высокую явку на сегодняшних президентских выборах.

Молави Абдоль Хамид Исмаилзахи сказал, что иранцы должны игнорировать «пропаганду врага» и идти на избирательные участки, сообщает агентство IRNA.

Выступая после голосования на избирательном участке в населенном суннитами городе Захедан на юго-востоке Ирана, он отметил, что все иранцы должны сыграть свою роль в формировании будущего страны, участвуя в выборах.

По данным иранских источников, на этих выборах правом голоса обладает свыше 56 миллионов человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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