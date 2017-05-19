В Иране время голосования на президентских выборах было продлено на два часа

19 мая 2017 20:00 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Ирана продлило еще на два часа время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах президента, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД страны.

Власти ранее отмечали высокую явку на выборах, не исключая возможности продления времени голосования. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли отметил, что крайний срок продления - до полуночи.

"Глава МВД успешно продлил время приема голосов на президентских выборах Ирана на два часа, то есть, до 20.00" - говорится в сообщении министерства.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50 процентов голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Все четыре кандидата уже проголосовали.

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