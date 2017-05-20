Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

20 мая 2017 06:51 (UTC+04:00)

Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 миллионов голосов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным источника агентства, Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней. За ним следует аятолла Ибрахим Раиси с 14 миллионами голосов.

"Все закончилось, Роухани победил", — цитирует агентство слова своего источника. Он также добавил, что осталось подсчитать порядка 4 миллионов голосов.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

В выборах участвовали четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

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