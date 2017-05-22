Иран призвал США отказаться от политики иранофобии

22 мая 2017 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в понедельник на брифинге призвал Вашингтон отказаться от политики иранофобии, вмешательства в дела других государств и продажи оружия основным спонсорам терроризма.

«К сожалению, ряд региональных стран вместо опоры на своей народ и потенциал сотрудничества в регионе стремятся в угоду некоторым державам ослабить такие страны, как Сирия и Йемен», - сказал Гасеми, сообщает в понедельник агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник в ответ на антииранские высказывания Трампа, написав в своем аккаунте в соцсети Twitter: «На Иран сразу после президентских выборов напал Трамп в этом бастионе демократии и умеренности, это внешняя политика или просто выкачивание из Саудовской Аравии денег».

Президент США призвал изолировать Иран. Находясь в Саудовской Аравии с первым зарубежным визитом, Дональд Трамп заявил о причастности Тегерана к событиям в Сирии, говорится в опубликованном на официальной странице Трампа в сети Facebook выступлении.

По его утверждению, власти Ирана оказывают поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена». Он добавил, что «самыми страшными жертвами иранского режима являются его собственные люди. Иран имеет богатую историю и культуру, но народ этой страны пережил лишения и отчаяние под безрассудным стремлением своих лидеров к конфликту и террору», — заявил Трамп.

Выступление президента США состоялось после заключения в ходе визита в Эр-Рияд соглашения на поставку Саудовской Аравии вооружений на сумму 110 миллиардов долларов, а также оборонных контрактов на сумму 350 миллиардов долларов в ближайшие десять лет.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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