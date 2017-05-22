Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Москву

22 мая 2017 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в понедельник посетит Москву для проведения переговоров и последующего участия в саммите по безопасности, который состоится в городе Тверь (РФ) 23 мая, сообщило агентство Fars.

Шамхани планирует обсудить вопросы безопасности, политические и экономические события в регионе, а также аспекты борьбы с терроризмом.

23-25 ​​мая в российском городе Тверь состоится ежегодный саммит по международной безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что диалог между российскими спецслужбами и их зарубежными коллегами продолжается.

Он заявил, что ожидается участие в саммите до 90 стран по сравнению с прошлым годом, когда присутствовало 75 государств.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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