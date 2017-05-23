Генсек ООН поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

23 мая 2017 00:27 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана, заявил в понедельник журналистам представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57 процентов голосов на выборах.

"Генеральный секретарь поздравляет народ и правительство Ирана с успешным проведением президентских выборов, а президента Роухани — с переизбранием. Он ждет продолжения сотрудничества с ним и его правительством по взаимно интересным вопросам", — заявил Дюжаррик.

Накануне выборов в Иране в ООН сообщили, что будут следить за президентскими выборами в стране на основе открытых источников, так как Тегеран не обращался с просьбой направить наблюдателей всемирной организации.

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