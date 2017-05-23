МИД Ирана осудил теракт в Манчестере

23 мая 2017 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Террористические акты в иранском городе Мирджаве и британском Манчестере имеют общие причины и корни, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми, осудив теракт на стадионе в британском Манчестере, сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека и около 60 получили ранения.

«Посредством объединения и решимости всех государств, ставших жертвами экстремистской и террористической идеологии, должна вестись серьезная, целенаправленная и искренняя борьба с террористами», - отметил Гасеми, выразив также соболезнования семьям погибших в результате теракта.

Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что одним из последствий формирования фальшивых коалиций по борьбе с терроризмом – это поощрение и укрепление экстремизма во всем мире. Он добавил, что полное уничтожение терроризма невозможно без применения инклюзивного механизма и исключения двойных стандартов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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