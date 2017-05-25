БАКУ /Trend/ - Иран открыл третий завод по производству подземных ракет, сказал в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал-лейтенант Амир Али Гаджизаде.

По его словам, «враги» хотят ограничить ракетные возможности Ирана, поскольку знают, что эта сфера стала эффективным рычагом влияния Ирана, и страна продолжит развитие своих ракетных возможностей, сообщает информационное агентство Fars.

«Это нормально, что враги Ирана - США и Израиль чувствуют угрозу со стороны иранских заводов по производству ракет», - сказал командующий.

Президент США Дональд Трамп 17 мая расширил санкции против Ирана в рамках международной ядерной сделки 2015 года.

Трамп ввел санкции в отношении иранских и китайских лиц и компаний, которые имеют отношение к программе создания баллистических ракет в Исламской Республике.

После того, как Трамп стал президентом США, более 20 иранских и иностранных фирм и лиц были подвергнуты санкциям за участие в иранской ракетной программе.

(Автор: Эльмира Таривердиева)