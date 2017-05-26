Иран не поддастся угрозам - министр обороны

26 мая 2017 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган заявил, что иранцы из всех слоев общества одобрили исламское правление путем массовой явки на президентские выборы 19 мая, и доказали, что страна никогда не потерпит оскорблений и угроз в свой адрес, сообщает IRNA.

Иранский министр заявил, что для высокомерных держав и сионистского режима свобода слова и мысли не важны, они думают только о своих интересах.
«Сегодня Саудовская Аравия атакует Йемен под предлогом соблюдения прав человека, и мировые державы остаются зрителями», сказал он, отметив, что если у страны нет независимости и самобытности, от нее ничего не останется.

Отметив, что Иран является уважаемой страной в среде мировых держав, Дехган сказал, что власть Ирана, вытекающая из восьми лет Священной Обороны, заставила мировые державы с уважением относиться к нему.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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