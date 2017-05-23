Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно

Сомалийские пираты во вторник захватили иранское рыболовецкое судно, чтобы использовать его в качестве базы для нападений на более крупные суда, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно и использует его в качестве плавучей базы для нападений на другие суда", - завил мэр города Хаабо в автономном районе Пунтленд.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.