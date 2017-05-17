Перед Девичьей башней состоится концерт для гостей Исламиады

17 мая 2017 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, перед Девичьей башней 19 мая состоится концерт, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В программе выступят Оркестр народных инструментов имени Сеида Рустамова, Симфонический оркестр имени Ниязи, Хоровая капелла имени Джахангира Джахангирова, Детский хор "Бановша" имени Афсара Джаванширова Азербайджанского телевидения и радио, а также другие известные азербайджанские музыканты и исполнители.

Цель мероприятия – пропаганда и ознакомление многочисленных гостей города с азербайджанским национальным музыкальным искусством, поддержка спортсменов–участников IV Игр исламской солидарности.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 18.00.

Концертная программа пройдет при организационной поддержке телеканала "Mədəniyyət", Азербайджанского радио, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

(Автор: Джани Бабаева)

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