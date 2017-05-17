Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Национальное богатство - мугам"

17 мая 2017 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 31 мая в 19.00 состоится концерт "Milli sərvətimizdir, Muğam" ("Национальное богатство - мугам"), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На концерте выступят известные ханенде – народные артисты Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Симара Иманова, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, а также молодые исполнители Сархан Буниятзаде, Ариз Гусейнов, Нигяр Рагимова, Гюнай Имамвердиева, Мехман Гусейнов, Эльгиз Алиев, Хатаи Гаджиев, Бабек Шушалы, Рустам Рустамзаде, Сафали Мирзалиев, Камила Набиева, Вугар Гарабаглы, Гусейн Меликов, Садаф Будаглы, Айшан Мехтиева, Агашукур Насиров, Габиль Нуран.

Цена билетов от 10 до 40 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Для бесплатной доставки: (070) 600-00-60. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az,

(Автор: Джани Бабаева)

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