Магия тара в органном зале в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Виртуозное исполнение и тонкая игра на таре Вусала Искендерзаде покорила всех, кто посетил концерт музыканта в Баку.

Соло-концерт заслуженного артиста Азербайджана, известного исполнителя на таре Вусала Искендерзаде состоялся в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в филармонии.

Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, многочисленные поклонники музыканта.

Вусал Искендерзаде выступил в сопровождении оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова Азербайджанского телевидения и радио (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Фаиг Садыгов), инструментальной группы "Şur", музыкантов - заслуженных артистов Эльдара Мамедова (фортепиано), Искендера Алескерова (ударные инструменты), Тогрула Асадуллаева (кяманча), а также Самеда Мовлави (фортепиано), Халида Бабаева (ударные инструменты), Эльджана Джабраилова (бас-гитара).

На вечере Вусал Искендерзаде исполнил сочинения азербайджанских композиторов настолько мастерски, что это, несомненно, впечатлило всех присутствовавших. Магия тара завораживала и проникала в сердце каждого гостя вечера, раскрывая мир тонких эмоций человеческой души.

Зрители бурно аплодировали после каждого музыкального номера.

Отметим, что проект реализован телеканалом "Mədəniyyət", Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)