В Аздраме покажут спектакль по произведению известного азербайджанского писателя

18 мая 2017 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку будет представлен спектакль "Bir, iki – bizimki!" по произведению известного азербайджанского писателя Кямала Абдуллы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка будет показана 19 мая в 15.00.

Режиссер-постановщик спектакля - магистрант режиссерского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Бану Гулиева, руководитель творческого процесса – доктор философии по искусствоведению, доцент Мялейка Мамедова.

В спектакле заняты актеры Вюсал Халыгоглу и Рада Насибова.

Действие спектакля построено на воспоминаниях мужчины и женщины.

(Автор: Джани Бабаева)

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