Абульфас Гараев встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку состоялась встреча министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева с членами клуба "Молодые кинематографисты", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Министр подробно ознакомился с деятельностью клуба. В свою очередь молодые азербайджанские кинематографисты рассказали министру о своих творческих планах и предстоящих проектах.

Отметим, что в мероприятии также принял участие директор киностудии "Азербайджанфильм", председатель Общественного объединения "Гильдия продюсеров Азербайджана" Мушфиг Хатамов.

(Автор: Джани Бабаева)