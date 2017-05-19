Юные музыканты мастерски исполнили произведения известных композиторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детская музыкальная школа №4 представила концертную программу, приуроченную к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

Концерт состоялся в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На вечере присутствовали начальник Главного управления Вугар Зейналов, деятели культуры и искусства, преподаватели учебного заведения.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Далее была представлена музыкальная программа, в ходе которой учащиеся школы исполнили произведения Васифа Адыгёзалова, Сулеймана Алескерова, Севиль Алиевой, Фредерика Шопена и других азербайджанских и зарубежных композиторов.

Юные таланты продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, чем поразили присутствующую на вечере публику.

(Автор: Джани Бабаева)