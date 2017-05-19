"Музеи и спорная история" в Баку (ФОТО)

19 мая 2017 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Дом-музей Абдуллы Шаига в рамках Международного дня музеев провели вечер, посвященный репрессиям в отношении творческих людей и интеллигенции в советские годы, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Тема Международного дня музеев в этом году - «Музеи и спорная история: говорим о сложных задачах». На открытии директор Дома-музея Абдуллы Шаига, заслуженный работник культуры Улькяр Талыбзаде рассказала о трагических событиях - репрессиях в советские годы, которые затронули и ее род. Директор Дома-музея Ростроповичей, заслуженный работник культуры Шейла Гейдарова раскрыла тему репрессии в отношении таких известных личностей, как Мстислав Ростропович, Александр Солженицын, Дмитрий Шостакович, Виссарион Шебалин, Сергей Прокофьев, Николай Мясковский. Гостям было представлено слайд-шоу из уникальных фотографий на данную тему в сопровождении 13-й и 14-й симфоний Дмитрия Шостаковича.

В мероприятии приняли участие декан струнного факультете Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Назмия Аббасзаде, доцент Государственного университета культуры и искусства, доктор философских наук Эльфира Гурбанова, директора и сотрудники мемориальных музеев и музыкальных школ Баку, студенты и представители общественности.

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Международный день музеев (International Museum Day) отмечается с 1977 года, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято предложение об учреждении этого культурного праздника. По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу. Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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