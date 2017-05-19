Музыкальный солнечный марафон перед Девичьей башней для гостей Исламиады (ФОТО)

19 мая 2017 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, перед Девичьей башней состоялся праздничный концерт, посвященный IV Играм исламской солидарности, организованный телеканалом "Mədəniyyət" (Культура), Азербайджанским радио, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

Жителям столицы и гостям Баку с 11.00 до 18.00 была представлена концертная программа с участием Оркестра народных инструментов имени Сеида Рустамова, Симфонического оркестра имени Ниязи, Хоровой капеллы имени Джахангира Джахангирова, Детского хора "Бановша" имени Афсара Джаванширова Азербайджанского телевидения и радио, а также других известных музыкантов и исполнителей. В солнечный день на открытом воздухе слушать такую музыку было одно удовольствие!

Цель мероприятия – пропаганда и ознакомление многочисленных гостей города с азербайджанским классическим музыкальным искусством, поддержка спортсменов–участников IV Игр исламской солидарности.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)

Новости по теме
В Ичери шехер пройдет фестиваль моды Silkway Fashion Festival
Стиль 15 мая 16:29
"Вечера мугама" – стартует масштабный проект в Международном центре мугама
Культура 12 мая 16:45
В Баку пройдет ретро-вечер Лалы Мамедовой – лучшие песни прошлых лет (ВИДЕО)
Культура 11 мая 17:13
В Баку пройдет первый крупный фестиваль уличной еды Street Food Festival
Социум 20 апреля 12:35
Шоу швейцарских и азербайджанских паркурщиков в Ичери шехер (ФОТО)
Интересное 13 апреля 12:27
Бакинский шопинг-фестиваль в Ичери шехер (ФОТО)
Туризм 12 апреля 15:19
В Ичери шехер проходит красочный международный фестиваль Новруза "Весенняя крепость" (ФОТО)
Социум 19 марта 17:24
В Баку пройдет семидневный Фестиваль Новруза
Туризм 17 марта 18:03
Необычное поздравление с 8 марта - флешмоб в Ичери шехер (ФОТО/ВИДЕО)
Социум 8 марта 12:54
Ичери шехер объединит мастеров керамики из Азербайджана и Молдовы
Культура 14 октября 2016 17:23
В Баку восстановят мечеть "Ашур" по современным технологиям
Социум 28 июля 2016 12:03
Древняя часть Баку глазами гостей "Формулы-1" (ВИДЕО)
Социум 9 июня 2016 12:31
В Ичери шехер установлена необычная арт-ёлка (ФОТО)
Социум 26 декабря 2015 16:11
В Баку открылся Международный фестиваль искусств “Qız Qalası” (ФОТО)
Социум 7 мая 2014 12:43
В Баку состоится выставка студентов "Центра традиционного искусства Ичеришехер"
Культура 18 марта 2014 16:38
В Ичери шехер пройдет фотовыставка, посвященная Ходжалинской трагедии
Социум 23 февраля 2013 12:41
Ичери шехер в картинах известных азербайджанских художников (фотосессия)
Интересное 21 января 2013 10:59
Фарид Хайрулин реализовал фотопроект "Ичери шехер сегодня" (фотосессия)
Интересное 18 января 2013 18:27