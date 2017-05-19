Музыкальный солнечный марафон перед Девичьей башней для гостей Исламиады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер, перед Девичьей башней состоялся праздничный концерт, посвященный IV Играм исламской солидарности, организованный телеканалом "Mədəniyyət" (Культура), Азербайджанским радио, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

Жителям столицы и гостям Баку с 11.00 до 18.00 была представлена концертная программа с участием Оркестра народных инструментов имени Сеида Рустамова, Симфонического оркестра имени Ниязи, Хоровой капеллы имени Джахангира Джахангирова, Детского хора "Бановша" имени Афсара Джаванширова Азербайджанского телевидения и радио, а также других известных музыкантов и исполнителей. В солнечный день на открытом воздухе слушать такую музыку было одно удовольствие!

Цель мероприятия – пропаганда и ознакомление многочисленных гостей города с азербайджанским классическим музыкальным искусством, поддержка спортсменов–участников IV Игр исламской солидарности.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)