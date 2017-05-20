Как передать яркими красками красоту женщины и ренессанс природы? Чувства Эмиля Азиза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Port Baku Mall в рамках фестиваля Art Bahar открылась выставка азербайджанского художника Эмиля Азиза "Blooming" (Цветение), сообщает Trend Life.

Сын известного азербайджанского художника Рафика Азиза, член Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, художник-живописец Эмиль Азиз живет и работает в Стамбуле с 1995 года. Но, несмотря на проживание в другой стране, он сумел сохранить в своих работах неповторимый национальный колорит Азербайджана. Кисти мастера также принадлежат портреты мировых знаменитостей, среди которых Вивьен Вествуд, Андреа Бочелли и Азиза Мустафазаде, его работы с большим успехом демонстрировались в Португалии, Франции, Чехии, Турции, Индии и других странах.

"По жизни моим первым учителем является отец Рафик Азиз, который открыл для меня философию жизни и искусства. Мое детство прошло не только в окружении холстов и красок, но и в окружении философии искусства, что очень важно для формирования человека. А как ученик известного художника Сакита Мамедова, могу сказать, что он всегда подчеркивал - у каждого из нас должен быть свой стиль и это самая важная и отличительная черта, скажем, как подпись художника", - говорит художник.

Для фестиваля Art Bahar Эмиль создал новую коллекцию работ "Blooming", более двадцати работ, отражающих ренессанс природы, женскую красоту, мгновения, запечатленные в холстах яркими мазками - все это стало основной идеей экспозиции.

Четвертой персональной выставка живописца в Баку вызвала большой интерес ценителей искусства. По словам Эмиля Азиза, "Цветение" - это рождение новой жизни, идей, мыслей, пробуждения природы и ее воздействие на человеческое сознание, его душу и сердце.

Интересно, что художник по образованию является математиком. Эмиль Азиз окончил факультет высшей математики в Boğaziçi Üniversitesi, продолжил обучение в Yeditepe University, где ныне занимается преподаванием математики. Работы художника отличаются яркой насыщенной цветовой гаммой, так сказать, позитивным настроем, а тема женщины занимает особое место.

"В наше время слишком много негативных событий и всем нам действительно не хватает положительных и ярких веселых красок. Я использую яркие краски, так как вижу все вокруг в этих живых тонах. Это и является частью моего стиля, даже дождливая тема в моих картинах не заставляет грустить. Я вдохновляюсь природой, но мои картины в своем большинстве являются плодами моего воображения или памяти. В истории искусства женщина является самой значимой фигурой, чью красоту хочется писать снова и снова", - рассказывает живописец.

"Креативность, талант которые даны людям искусства, должны использоваться и в повседневной жизни. И с тех пор, как я осознал это, я не смог оторваться от души искусства, которым для меня является импрессионизм, покоривший моё сердце. Всю красоту, которую я вижу, чувствую, я отражаю на холсте. Мои картины создаются сердцем", - отметил Эмиль Азиз и выразил признательность организаторам выставки за возможность представить широкой публике свои работы.

Выставка продлится до 31 мая.

(Автор: Вугар Иманов)