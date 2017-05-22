Гостям Исламиады представлено музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана (ФОТО)

22 мая 2017 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева при содействии министерства культуры и туризма подарил гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017 праздничный вечер, отражающий музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана, сообщает Trend Life.

Государственный ансамбль танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева представил новую концертную программу “Mənim Azərbaycanım” ("Мой Азербайджан") и премьеру одноактного балета "Кёроглу". Художественный руководитель и постановщик праздничного вечера - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

На вечере были представлены сюита Васифа Адыгезалова и Рауфа Гаджиева “Mənim Azərbaycanım”, композиции Эмина Сабитоглу “Ağ çiçək”, Джахангира Джахангирова “Toy” и “Bahar”, Рашида Эфендиева «Gənclik», народные танцы “Qavalla lirik rəqsi”, “Şələqoy”, “Dəsmallarla rəqs”, “Çayçı”, “Tərəkəmə”, “Qazaxı”, “Qaytağı”, “Tənzərə Naxçıvan yallısı”, “Nağara ilə rəqs”, “Qavalla rəqs”. Во время исполнения ансамблем музыкальной композиции великого Узеира Гаджибейли «Аршын мал алан» на большом экране были показаны инсталляции достопримечательностей и природы Азербайджана. Композиция была представлена в аранжировке Вугара Джамалзаде и Рамина Гусейнова.

Премьера балета «Кёроглу» была построена на композициях “Çoban bayatı”, “Əlində sazın qurbanı”, “Qoç Koroğlu”, “Xan Çobanı”, “Cığatayı”, “Misri”, “Koroğlu nağarası”, “Laçın” и “Qaladan-qalaya yallı”.

Потрясающая хореография и номера, выступления танцоров и яркие национальные костюмы неоднократно сопровождалось яркими овациями зала, а после премьеры зрители стоя приветствовали артистов, одаривая долгими аплодисментами и цветами.

Концертная программа впервые была показана на торжественной церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Новости по теме
Известные личности в проекте "Азербайджанский кялагаи", посвященный Исламиаде (ФОТО)
Стиль 19 мая 13:09
В Баку пройдут Дни культуры Египта и Турции, посвященные Исламиаде
Культура 18 мая 16:24
Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Национальное богатство - мугам"
Культура 17 мая 15:31
Красочный мир детей покажут в Баку
Культура 17 мая 14:38
Героиня церемонии открытия Исламиады Мина - кто она? Интересные откровения (ФОТО)
Социум 15 мая 18:43
Российские туристы рассказали о проведении Исламиады: "Мы любим Баку!"
Туризм 15 мая 12:46
Известные артисты исполнят песни Эмина Сабитоглу (ВИДЕО)
Культура 13 мая 17:02
Легендарный караванный путь в Баку - танцы воинов и очарование Востока (ФОТО)
Культура 13 мая 11:39
Азербайджанские звезды представили композицию "Исламские игры" (ВИДЕО)
Звёздный мир 12 мая 14:03
В Баку определились победители турнира по боулингу среди звезд и спортсменов (ФОТО)
Социум 11 мая 14:19
Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера
Социум 10 мая 18:09
"Anadolu Atəşi" представит в Баку потрясающее шоу "Шелковый путь"
Культура 10 мая 11:53
Юбилейный тур Валерия Меладзе в Баку - безупречный стиль последнего романтика...(ФОТО)
Звёздный мир 6 мая 15:02
Международный день защиты детей в Баку отметят праздничным концертом
Культура 5 мая 17:33
Гостям Исламиады будут представлены зажигательные национальные танцы (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 5 мая 16:20
Назван состав паралимпийской сборной Азербайджана на Исламиаде
Социум 4 мая 15:45
Баку объединит детей России, Украины и Грузии
Культура 3 мая 13:50
Дворeц Гейдара Алиева запустил приложение для мобильных устройств
Интересное 26 апреля 14:57