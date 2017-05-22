Гостям Исламиады представлено музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева при содействии министерства культуры и туризма подарил гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017 праздничный вечер, отражающий музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана, сообщает Trend Life.

Государственный ансамбль танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева представил новую концертную программу “Mənim Azərbaycanım” ("Мой Азербайджан") и премьеру одноактного балета "Кёроглу". Художественный руководитель и постановщик праздничного вечера - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

На вечере были представлены сюита Васифа Адыгезалова и Рауфа Гаджиева “Mənim Azərbaycanım”, композиции Эмина Сабитоглу “Ağ çiçək”, Джахангира Джахангирова “Toy” и “Bahar”, Рашида Эфендиева «Gənclik», народные танцы “Qavalla lirik rəqsi”, “Şələqoy”, “Dəsmallarla rəqs”, “Çayçı”, “Tərəkəmə”, “Qazaxı”, “Qaytağı”, “Tənzərə Naxçıvan yallısı”, “Nağara ilə rəqs”, “Qavalla rəqs”. Во время исполнения ансамблем музыкальной композиции великого Узеира Гаджибейли «Аршын мал алан» на большом экране были показаны инсталляции достопримечательностей и природы Азербайджана. Композиция была представлена в аранжировке Вугара Джамалзаде и Рамина Гусейнова.

Премьера балета «Кёроглу» была построена на композициях “Çoban bayatı”, “Əlində sazın qurbanı”, “Qoç Koroğlu”, “Xan Çobanı”, “Cığatayı”, “Misri”, “Koroğlu nağarası”, “Laçın” и “Qaladan-qalaya yallı”.

Потрясающая хореография и номера, выступления танцоров и яркие национальные костюмы неоднократно сопровождалось яркими овациями зала, а после премьеры зрители стоя приветствовали артистов, одаривая долгими аплодисментами и цветами.

Концертная программа впервые была показана на торжественной церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля.

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(Автор: Вугар Иманов)