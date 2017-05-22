Грузинские актеры: "До свидания, Баку!" (ФОТО)

22 мая 2017 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя с успехом прошли гастроли Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив грузинского театра представил вниманию юных бакинских зрителей спектакль "Королевская корова" по пьесе Ларисы Титовой и Александра Староторжского.

Режиссер-постановщик спектакля – Гурам Брегадзе, художник-постановщик – Ломгул Мурусидзе, хореограф – Гия Маргания, музыкальное оформление – Зураб Ингороква. В постановке заняты Сергей Шведков, Тамара Цквитинидзе, Нино Мумладзе, Ден Хлыбов, Анна Лежава, Эдмон Габедава, Алексей Лобов, Николай Доний, Леван Гвазава.

На мероприятии, посвященном завершению гастрольного тура, директор Государственного театра юного зрителя, заслуженный артист, президент Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи) Мубариз Гамидов и главный режиссер, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов выразили надежду, что плодотворное творческое сотрудничество между двумя театрами продолжится в будущем. За успешно проведенные гастроли Мубариз Гамидов вручил труппе грузинского театра диплом Азербайджанского национального центра ASSİTEJ, а также памятные подарки.

В свою очередь директор Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе Тамара Лорткипанидзе и художественный руководитель театра Дмитрий Хвтисиашвили поблагодарили коллег и зрителей за теплый прием, отметив, что "не прощаются с замечательном Баку, а говорят ему до свидания!" .

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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