"Цель: Весна", или Как азербайджанские фотографы "охотились" за лучшими мгновениями

22 мая 2017 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 30 мая в 18:00 в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоится открытие выставки пейзажной фотографии "Цель: Весна", посвященной природным красотам Азербайджана и многообразию ландшафтных видов азербайджанских районов, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

"Азербайджан - уникальная страна по совокупности совершенно контрастных природных зон, здесь можно увидеть потрясающее разнообразие пейзажей: пустыни, степи, тропические плантации, скалистые ущелья, морское побережье, плоскогорья, альпийские луга, девственные высокогорные леса, величественные равнины, покрытые пёстрыми цветущими узорами", - говорится в сообщении, распространенном организаторами.

Цель выставки - продемонстрировать красоту и многообразие азербайджанского природного наследия посредством фотографии, усилить интерес к туристическому потенциалу районов и привлечь внимание к пейзажной фотографии как жанру этого искусства.

Весна - это время года, когда даже серые пустынные ландшафты покрываются ярким и пестрым цветочным ковром.

На выставке будут представлены пятнадцать работ фотографов Рустама Гусейнова, Илькина Кенгерли, Эмиля Гази, Дениса Свечникова. Специально для проекта фотохудожники провели несколько месяцев в регионах страны, "охотясь" за лучшими мгновениями азербайджанской весны.

Куратор выставки - Рустам Гусейнов.

Выставка продлится до 2 июня. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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