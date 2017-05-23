БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджан проходит конкурс молодых ашугов, сообщила Trend Life автор проекта, заслуженный работник культуры ашуг Улдуз Сонмез. Проект реализуется Союзом ашугов при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Конкурс проходит в Шамкире, Газахе и Товузе с участием ашугов от 15 до 35 лет.

"В Азербайджане уделяются большое внимание и забота о развитии и пропаганде национального музыкального искусства. Главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия – ашугского искусства среди молодежи. Финальный вечер пройдет 25 мая в Гедабеке и будет посвящен государственному празднику Азербайджана – Дню Республики, который отмечается 28 мая", - отметила ашуг Улдуз Сонмез.

Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем языка, литературы и музыки. Это искусство воплощает в себе совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эл анасы" (азерб. El anası - "Мать народа"), так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе, и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)