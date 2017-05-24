Давуд Кязимов – отзывчивый человек и легендарный живописец (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки легендарного живописца, народного художника Азербайджана Давуда Кязимова (9 ноября 1926 - 14 февраля 2015), сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили известные азербайджанские художники, искусствоведы, представители творческой молодежи, многочисленные поклонники творчества художника.

На открытии выставки директор музея, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что пять лет назад в стенах музея с успехом прошла выставка работ Давуда Кязимова. Тогда посетители могли ознакомиться с более чем 60 полотнами мастера.

"Давуд Кязимов входит в плеяду мастеров, которые основали школу азербайджанского изобразительного искусства. Он всегда с огромной отдачей, любовью и преданностью относился к искусству. То, как Давуд Кязимов плодотворно служил своему любимому делу, искусству – должно быть примером для не одного поколения", - сказал на мероприятии ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

В своих выступлениях секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов и народный художник Салхаб Мамедов дали высокую оценку творческой деятельности мастера кисти, отметив, что работы Давуда Кязимова находятся во многих частных коллекциях.

Вспоминая человеческие качества легендарного живописца, выступившие отметили, что Давуд Кязимов был очень отзывчивым человеком, всегда готовым придти на помощь.

Сын Давуда Кязимова Мехти Кязимов выразил глубокую признательность организаторам выставки, а также всем присутствующим на мероприятии за почтение к памяти его отца.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли пейзажи, портреты, натюрморты.

Давуд Кязимов окончил Бакинское художественное училище имени А. Азимзаде. После окончания учебы начал преподавать в училище. К самостоятельной творческой деятельности Давуд Кязимов приступил после Второй мировой войны. В то время в творчестве многих художников, в том числе и Давуда Кязимова, основное место занимало создание образов героев войны. Наряду с искренностью, эти работы запомнились новизной настроения, чистотой чувств. Давуд Кязимов создавал и портреты людей своей эпохи, которые раскрывали их настроение и психологическое состояние. Эти произведения отражают точность художника как портретиста, его глубокие наблюдательские способности, талант передавать конкретные особенности образов. Наряду с пейзажем, он был известен и как подлинный мастер жанра натюрморта. Неоднократно обращался к теме труда в таких произведениях, как "В глубинах Каспия", "Доярки", "Песни", "Подруги" и других. Образ жизни сельского населения, обычаи и традиции, этнографические особенности, национальные костюмы отражены в работах художника "На краю Каспия", "Дороги". Среди других знаковых работ мастера - произведения "Гёйгель", "Гах", "Цветущая равнина", "Шахдаг". Одна из значимых тем творчества художника - труд нефтяников Каспия на Нефтяных Камнях (картины "Загульба", "Побережье моря"). Давуд Кязимов был известен и как талантливый мастер графики. Среди известных работ - иллюстрации к произведениям Джаббара Джаббарлы, Джалила Мамедгулузаде, Абдуллы Шаига, а также к стихам поэта из Южного Азербайджана Мирзы Али Моджуза. Кязимов также владел искусством миниатюры.

В 1984-2001 годах он работал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. В 1994 году стал доцентом, в 1996 - профессором. С 2001 года являлся профессором кафедры академической живописи Азербайджанской государственной академии художеств.

Работы мастера хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной художественной галерее и художественном фонде Союза художников Азербайджана, а также в частных коллекциях в России, Турции, Иране, Венгрии, Германии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)