Музыка в жизни азербайджанских детей - первые аплодисменты (ФОТО)

24 мая 2017 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Детская музыкальная школа №33 провела отчетный концерт, посвященный государственному празднику Азербайджана - Дню Республики, который отмечается 28 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры и туризма города Баку.

Концертная программа прошла в одиннадцатилетней музыкальной школе №23 имени Афрасияба Бадалбейли. На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, известные деятели культуры и искусства, педагоги музыкальных школ и школ искусств столицы.

В ходе концертной программы в исполнении учащихся школы прозвучали произведения Гара Гараева, Арифа Меликова, Асаф Зейналлы, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и других композиторов.

Юные музыканты продемонстрировали гостям исполнительское мастерство на скрипке, фортепиано, а также великолепное владение искусством игры на азербайджанских народных инструментах.

Концерт прошел с большим успехом, юные артисты были награждены заслуженными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева )

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