Азербайджанский фотограф приглашает совершить увлекательнейшее путешествие по Германии

БАКУ /Trend Life/ - В Германо-азербайджанском культурном объединении "Каппельхаус" 1 июня состоится открытие фотовыставки "Hallo Deutschland", сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выставка "Hallo Deutschland", организованная культурным объединением, представит более 30-ти лучших фотографий азербайджанского фотографа и путешественника Айдына Садыхова, сделанных им в течение его путешествий по многим городам Германии.

По словам самого фотографа, посетителей выставки ожидает интересное знакомство с различными регионами Германии и их достопримечательностями, особый же интерес вызывает то, что на выставке помимо крупных городов, будут показаны и множество небольших по величине городов, неизведанных туристами.

Айдын Садыхов также обещает поделиться с гостями мероприятия рассказами о своих приключениях, происходивших с ним в периоды путешествий по Германии, его маршрутах, а также историями и легендами об отснятых и представленных на выставке достопримечательностях. На выставке будут продемонстрированы знаменитые “сказочные” замки Германии, связанные с именем короля Людвига II Баварского "Нойшванштайн" и "Хоэншвангау", графа Вильгельма Вюртембергского "Лихтенштайн".

Также фотовыставка познакомит гостей cо знаменитым Баварским стилем живописи "Люфтмалерай", архитектурными шедеврами “немецкой готики” и даже с одним из самых старейших городов Германии Кемптеном, становление которого связано с древними кельтами и римлянами.

Открытие фотовыставки состоится 1 июня 2017 года в 19:00 Фотовыставка продлится 2 дня. Вход Свободный.

(Автор: Джани Бабаева )