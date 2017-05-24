Очарование Венгрии и Азербайджана (ФОТО)

24 мая 2017 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Баку состоялось открытие фотовыставки "Charms of Hungary and Azerbaijan" ("Очарование Венгрии и Азербайджана"), организованной посольством Венгрии в нашей стране, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

На открытии мероприятия исполнительный директор Музея современного искусства Хайям Абдинов отметил, что фотовыставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Венгрией и Азербайджаном.

Как подчеркнул в своем выступлении посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки, 25-летие установления дипотношений между двумя странами – это знаменательное событие.

Было отмечено, что в связи с этой датой организована выставка фоторабот, на которых изображены достопримечательности, памятники истории и архитектуры, города и природа регионов Азербайджана и Венгрии.

Дипломат добавил, что отношения между Венгрией и Азербайджаном находятся на высоком уровне и есть хороший потенциал для их развития и расширения в будущем.

На мероприятии было рассказано о сотрудничестве между двумя странами в сферах политики, экономики, образования, культуры и других областях.

Далее гости ознакомились с экспозицией фотографий, в которую вошли работы, отражающие красоту природы, городские пейзажи, достопримечательности, знаковые архитектурные сооружения городов и регионов Азербайджана и Венгрии - Баку, Нахчывана, Шамахы, Лянкярана, Шеки, Гянджи, Будапешта, Хортобаги, Калокса, Эгера, Тихань и многих других.

Экспозиция вызвала большой интерес у гостей мероприятия, многие из которых с удовольствием рассказывали о посещении городов, изображенных на фотографиях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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