Волшебные вечера мугама в Баку (ФОТО)

24 мая 2017 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабного проекта Международного центра мугама "Вечера мугама", прошел вечер мугама "Шур", сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Данный концерт является вторым в цикле вечеров в рамках проекта, который будет продолжаться до 30 июня и включает в себя концерты, посвященные азербайджанским мугамам: Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн.

Концерт начался с документального фильма "Шур" (режиссер - Ариф Газиев, оператор - Расим Оджагов). После чего в исполнении солистов прозвучали шур дестгяхи, таснифы и газели.

В концерте приняли участие заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, а также Айтан Магеррамова и Гусейн Меликов. Исполнители выступили под аккомпанемент инструментального ансамбля "Раст", в составе которого руководитель ансамбля Ханлар Джафаров (гармонь), Эльман Садыгов (тар), Шахрияр Мусаев (кеманча), Гуламирза Марзаев (кларнет), Амрах Оруджев (уд), Галиб Ашимов (бас-тар), Метанет Джабраилова (канон), Симран Джафаров (скрипка), Гулам Сулейманов (нагара), Эльхан Арабов (ударные), Мехман Мамедов (зарб), Феган Алескеров (балабан) и др.

Концерт был встречен бурными овациями зрителей, которые долго не отпускали исполнителей со сцены. В этот вечер в зале было очень много людей, и работникам Центра пришлось принести в зал дополнительные стулья. Это говорит о том, что любителей и ценителей мугама с каждым годом становится все больше. Огромная заслуга в этом принадлежит самому яркому из подобных проектов - международному фестивалю и конкурсу мугама, организуемым Фондом Гейдара Алиева. А проект "Вечера мугама" Международного центра мугама, по мнению специалистов, прекрасно организован и выделяется своей правильной пропагандой классических мугамов.

Отметим, что следующий концерт в рамках проекта состоится 6 июня. И на этот раз будет звучать "Сегях".

Информационную поддержку проекту осуществляют телеканал "Mədəniyyət", Азербайджанское Радио, АЗЕРТАДЖ, журнал "Баку", а также Day.Az, Trend.az, Milli.az и др.

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