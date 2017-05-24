В Баку пройдет гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ

24 мая 2017 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 27 мая в 19.00, пройдет гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ совместно с Молодежным симфоническим оркестром Азербайджана (художественный руководитель и главный дирижер Фуад Ибрагимов). Представлять объединенные оркестры будет лауреат международных конкурсов, дирижёр московского театра «Новая опера» Василий Валитов, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

В программе гала-концерта прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов при участии солистов - лауреатов международных конкурсов Ларисы Бунаковой (фортепиано), Анны Савкиной (скрипка), а также артистов Молодежной оперной программы Большого театра России Василисы Бержанской (меццо-сопрано), Утариды Мирзамовой (сопрано) и Ильи Кутюхина (баритон).

Концерт в рамках проекта “Голос музыки”состоится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Первое выступление Молодежного симфонического оркестра стран СНГ состоялось 12 ноября 2007 года под руководством известного дирижера, народного артиста России, Казахстана и Татарстана Фуата Мансурова в рамках второго Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Астане. В разные годы Молодежный симфонический оркестр стран СНГ выступал под руководством Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Марка Горенштейна. Благодаря Молодежному симфоническому оркестру стран СНГ, целое поколение молодых музыкантов стран Содружества получили поддержку в начале своей профессиональной деятельности.

Базовым коллективом Молодежного симфонического оркестра стран СНГ с 2016 года выступает Юношеский симфонический оркестр России имени Л.В. Николаева - художественный руководитель и главный дирижер Василий Валитов.

(Автор: Вугар Иманов)

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