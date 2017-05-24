"Мугам саягы" и "Дервиш" - триумф азербайджанской музыки в самом сердце Европы

24 мая 2017 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во многих городах Европы с успехом проходят концерты председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), народной артистки, кавалера ордена "Шараф", профессора Фирангиз Ализаде.

Текущий год для Фирангиз Ализаде не только юбилейный, но и проходит под знаком личности гениального поэта и мыслителя, философа-суфия Имадеддина Насими, 600-летие со дня смерти которого отмечается в этом году.

В социальных сетях представлен видеоролик исполнения сочинений Фирангиз Ализаде "Мугам саягы" и "Дервиш" немецким квартетом "Armida", где композитор вдохновенно читает стихи гениального поэта, полные глубокой печали и философских размышлений.

Наряду с этим в апреле месяце в Амстердаме (Нидерланды) состоялась грандиозная премьера "Пассионов по Насими", где композитор более широко обратилась к поэзии Насими, представив в музыкальной форме путь этого выдающегося мыслителя, жизнь которого завершилась трагической казнью.

А совсем недавно в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) состоялось еще одно мероприятие, посвященное 600-летию со дня смерти Имадеддина Насими, в ходе которого прозвучали произведения "Мугам саягы" и "Дервиш".

Если первое сочинение было написано в 1993 году для легендарного квартета "Кronos" и с тех пор его исполняют все ведущие квартеты мира, то произведение "Дервиш" было написано для трансконтинентального проекта "Silk road" выдающегося виолончелиста Йо-Йо-Ма. В рамках данного проекта "Дервиш" десятки раз прозвучал во многих странах мира.

Эти два произведения легли в основу хореографического представления, где слушатели имели возможность не только видеть музыкантов-исполнителей, но и наблюдать - пять танцоров, воплощающих образ Насими, пребывающего в постоянном поиске истины и в борьбе за справедливость. В постановке отражена и извечная тема борьбы добра со злом, где поэту приходилось преодолевать "темные силы", представленные персонажами в черных костюмах.

Им противостоят "силы добра" - две женские роли, которые своими белыми романтическими одеяниями вносили в атмосферу спектакля яркий контраст.

В балетной композиции, осуществленной известным хореографом Наилей Мамедзаде, образ Насими воплотил Анар Микаилов, образы зла – Анар Таиров и Эдуард Аразов, образы добра - Джамиля Керимова и Тамилла Мамедзаде.

В музыкальном воплощении образов приняли участие и известный ханенде, заслуженный артист Азербайджана Тейюб Асланов, а также талантливые скрипачи, лауреаты международных конкурсов Эльвин Ганиев, Элина Друх, виолончелисты Орхан Гусейнов и Денис Уткин и инструменталисты – Тарана Алиева, Ильхам Наджафов, Аллахяр Везиров, Эмин Гусейнов, Ильгар Рзаев, Сабухи Ахундов.

В фойе концертного зала была организована выставка, где экспонировались книги, а также картины художников, посвященные наследию Имадеддина Насими, открывшего новый значительный этап в мировой поэзии и поднявшего азербайджанский язык на новый литературно-художественный уровень.

На мероприятии выступили народный писатель Эльчин Эфендиев, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО Эрик Фальк, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, которые отметили роль выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в мировой литературе и философии.

Музыкальное представление Фирангиз Ализаде помогло слушателям глубже проникнуть в мир поэзии Насими, а его глубокое эмоциональное воздействие заставило присутствующих еще более полюбить поэзию гениального поэта.

Бурными аплодисментами и овациями зрители приветствовали произведения Фирангиз Ализаде. Это стало еще одним триумфом азербайджанской музыки в самом сердце Европы.

Материал предоставлен пресс-службой Союза композиторов Азербайджана

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