Азербайджанский культурный центр провел в Ташкенте благотворительный фестиваль (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджана и Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева при посольстве республики в Узбекистане был организован благотворительный детский фестиваль для детей домов-интернатов.

Будучи официальным спонсором этого мероприятия, азербайджанская сторона посвятила свое участие в благотворительном фестивале Дню Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

В мероприятии, состоявшемся в одном из крупнейших концертных залов Ташкента - республиканском дворце «Туркистон», принимали участие представители хокимията (администрации) столицы, профсоюзов Узбекистана, около тысячи детей с физическими недостатками и детей-сирот из 15 детских домов и домов-интернатов.

Открывая концертную программу фестиваля, заместитель председателя Ташкентского областного Совета профсоюзов Омон Топилов высоко оценил инициативу азербайджанской стороны и назвал этот шаг настоящей дружеской поддержкой и вниманием. Он также высоко оценил поиск и выявление талантливых детей, их выступление на самой престижной сцене Узбекистана, удовлетворение насущных нужд домов-интернатов.

Директор АКЦ имени Гейдара Алиева Самир Аббасов в своем выступлении напомнил, что узбекско-азербайджанские культурные связи, получившие динамичное развитие в настоящее время, имеют глубокие корни, подчеркнул ответственность будущих поколений за укрепление этих связей.

Аббасов рассказал также о внимании и заботе руководителей Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева к детским домам и интернатам. Дипломат отметил, что для каждого народа возможность укрепления его независимости, развития истории, культуры, языка, религии, обычаев и традиций – это великий дар.

Затем дети из ташкентских домов-интернатов продемонстрировали зрителям интересные концертные номера. Они исполнили узбекские, азербайджанские танцы и песни, а также танцы и песни народов мира.

В концерте приняла участие младшая группа ансамбля «Азербайджан гызлары», действующая при АКЦ, которая исполнила азербайджанские народные танцы.

После концерта детей ждал праздничный обед во дворце «Турон».

В завершение фестиваля детям 15 детских домов и школьникам из домов-интернатов были преподнесены подарки от Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)