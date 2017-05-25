Азербайджанский культурный центр провел в Ташкенте благотворительный фестиваль (ФОТО)

25 мая 2017 16:08 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджана и Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева при посольстве республики в Узбекистане был организован благотворительный детский фестиваль для детей домов-интернатов.

Будучи официальным спонсором этого мероприятия, азербайджанская сторона посвятила свое участие в благотворительном фестивале Дню Республики, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

В мероприятии, состоявшемся в одном из крупнейших концертных залов Ташкента - республиканском дворце «Туркистон», принимали участие представители хокимията (администрации) столицы, профсоюзов Узбекистана, около тысячи детей с физическими недостатками и детей-сирот из 15 детских домов и домов-интернатов.

Открывая концертную программу фестиваля, заместитель председателя Ташкентского областного Совета профсоюзов Омон Топилов высоко оценил инициативу азербайджанской стороны и назвал этот шаг настоящей дружеской поддержкой и вниманием. Он также высоко оценил поиск и выявление талантливых детей, их выступление на самой престижной сцене Узбекистана, удовлетворение насущных нужд домов-интернатов.

Директор АКЦ имени Гейдара Алиева Самир Аббасов в своем выступлении напомнил, что узбекско-азербайджанские культурные связи, получившие динамичное развитие в настоящее время, имеют глубокие корни, подчеркнул ответственность будущих поколений за укрепление этих связей.

Аббасов рассказал также о внимании и заботе руководителей Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева к детским домам и интернатам. Дипломат отметил, что для каждого народа возможность укрепления его независимости, развития истории, культуры, языка, религии, обычаев и традиций – это великий дар.

Затем дети из ташкентских домов-интернатов продемонстрировали зрителям интересные концертные номера. Они исполнили узбекские, азербайджанские танцы и песни, а также танцы и песни народов мира.

В концерте приняла участие младшая группа ансамбля «Азербайджан гызлары», действующая при АКЦ, которая исполнила азербайджанские народные танцы.

После концерта детей ждал праздничный обед во дворце «Турон».

В завершение фестиваля детям 15 детских домов и школьникам из домов-интернатов были преподнесены подарки от Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
Ташкентский международный аэропорт объявил тендеры
Узбекистан 15 мая 11:39
В Узбекистане отметили 130-летие азербайджанского ученого Сеида Рза Ализаде (ФОТО)
Социум 11 мая 13:26
В центре Ташкента восстановлен памятник семье кузнеца Шамахмудова, усыновившей 15 детей разных национальностей
Узбекистан 9 мая 17:13
В Ташкенте вновь ощутили подземные толчки
Узбекистан 5 мая 12:03
Потенциал туристической отрасли Азербайджана представлен в Узбекистане (ФОТО)
Туризм 4 мая 11:50
В Ташкенте состоялся показ азербайджанской национальной одежды, присущей Карабахскому региону (ФОТО)
Стиль 22 апреля 14:53
В Узбекистане увековечена память азербайджанского поэта Ихтияра Рзы (ФОТО)
Культура 20 апреля 12:07
Выполнен первый авиарейс из Ташкента в Душанбе
Узбекистан 11 апреля 17:15
Международный пресс-клуб в Ташкенте начинает работу на постоянной основе
Узбекистан 9 апреля 13:07
В Ташкенте начало работу заседание глав МИД стран СНГ
Узбекистан 7 апреля 10:52
В Ташкенте закрылось региональное бюро НАТО
Узбекистан 6 апреля 17:31
Первый авиарейс Ташкент-Душанбе состоится после обеспечения загрузки самолета пассажирами
Узбекистан 5 апреля 12:04
Главы МИД стран СНГ рассмотрят в Ташкенте 16 документов
Узбекистан 4 апреля 16:48
Ташкент и Москва подпишут контракты на $16 млрд
Узбекистан 4 апреля 16:25
В Ташкенте представлены проекты памятника Исламу Каримову
Узбекистан 4 апреля 09:54
На дороге «Ташкент-Чимган» сошел оползень
Узбекистан 28 марта 09:59
Ташкентский международный аэропорт закупит запчасти для телескопической вышки
Тендеры 22 марта 11:18
Ашхабад и Ташкент продемонстрировали схожесть подходов к обеспечению стабильности в регионе
Туркменистан 6 марта 16:21