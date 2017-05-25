В Баку отметят 90-летие Габиля Алиева

БАКУ /Trend Life/ - 30 мая в Международном центре мугама в Баку состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения всемирно известного исполнителя на кяманче, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шохрат" Габиля Алиева, сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В мероприятии примут участие видные деятели науки, культуры и искусства, а также родные и близкие Габиля Алиева.

Габиль Алиев родился 28 мая 1927 года в селе Учговдаг Агдашского района Азербайджана. С семи лет начал заниматься с известным преподавателем мугама Ахмедом Агдамским. В годы Великой Отечественной войны после ухода на фронт старшего брата он фактически стал кормильцем семьи, совмещая учебу в музтехучилище с исполнением на кяманче в Агдашском драматическом театре.

В 1952 году он поступил в Бакинскую музыкальную школу имени Асафа Зейналлы, в 1962 году состоялось первое выступление Габиля Алиева на Азербайджанском гостелерадио. Первые зарубежные гастроли Габиля Алиева прошли в Великобритании, где он аккомпанировал Рашиду Бейбутову и Тамаре Синявской. Эти выступления произвели ошеломительный эффект, а британская пресса со слов мэра Глазго Гарриссона окрестила Габиля Алиева "азербайджанским Паганини".

В последующие годы он гастролировал в Тунисе, Швейцарии, Голландии, Сирии, США, Турции, Германии, Индии, Франции, Иране, Пакистане, Японии, Греции, Италии, где исполнял на кяманче мугам и народные азербайджанские песни. В США, Франции, Японии, Греции и Италии были выпущены авторские альбомы Габиля Алиева.

Габиль Алиев скончался 8 сентября 2015 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)