Герои стихов Валентины Эфендиевой перешли на полотна (ФОТО)

27 мая 2017 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В экспозицию выставки вошли картины последних лет. Валентина Эфендиева обладает поистине многогранным талантом. Она издала более 15 сборников своих стихов, которые посвятила родному Азербайджану, Каспию, друзьям и близким. Из-под ее кисти вышло более 400 картин. Она очень часто переносит на холст образы героев своих стихов.

Валентина Эфендиева является членом Союзов писателей Азербайджана и России, членом Союза художников Азербайджана.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил художницу и поэтессу за ее литературное и художественное творчество.

На открытие выставки собрались ее многочисленные поклонники и друзья, соотечественники.

(Автор: Джани Бабаева)

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