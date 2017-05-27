В Центре мугама отметили юбилей народного артиста Алиаги Гулиева (ФОТО)

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный 100-летию народного артиста Азербайджана, тариста Алиаги Гулиева.
В начале мероприятия публике был представлен видеоролик, отражающий жизнь и творчество знаменитого тариста.
Ведущим вечера выступил доктор философии Гюльгусейн Кязымлы, который на протяжении всего мероприятия рассказывал аудитории о важных событиях в жизни тариста Алиаги Гулиева.
"Родился Алиага Гулиев 9 мая 1917 года в Баку. Но род его происходил из древней Шамахы - края, давшего Азербайджану великих музыкантов, просветителей, поэтов. Каждое лето семья Гулиевых проводила в Шамахы. И именно здесь маленький Алиага впервые услышал чарующие звуки тара. Он, проходя по улице, видел, как у ворот своего дома мальчишка года на 2-3 младше него старательно водил пальцами по струнам. Вначале Алиага не придавал этому значения, но в один из дней попридержал шаги и стал внимательно вслушиваться в звуки. Игра 9-10-летнего мальчика так завлекла его, что, придя домой, попросил отца купить ему тар. В семье Алиаги никто не увлекался музыкой. Отец не перечил, думал, что это временная мальчишеская блажь, которая быстро пройдет. Вернувшись в Баку, купил сыну маленький тар", - рассказал ведущий.
В мероприятии приняли участие народные артисты Симара Иманова, Забит Набизаде, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, Гусейн Меликов, Ровшан Баширов.