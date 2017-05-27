В Центре мугама отметили юбилей народного артиста Алиаги Гулиева (ФОТО)

27 мая 2017 14:08 (UTC+04:00)

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный 100-летию народного артиста Азербайджана, тариста Алиаги Гулиева.

В начале мероприятия публике был представлен видеоролик, отражающий жизнь и творчество знаменитого тариста.

Ведущим вечера выступил доктор философии Гюльгусейн Кязымлы, который на протяжении всего мероприятия рассказывал аудитории о важных событиях в жизни тариста Алиаги Гулиева.

"Родился Алиага Гулиев 9 мая 1917 года в Баку. Но род его происходил из древней Шамахы - края, давшего Азербайджану великих музыкантов, просветителей, поэтов. Каждое лето семья Гулиевых проводила в Шамахы. И именно здесь маленький Алиага впервые услышал чарующие звуки тара. Он, проходя по улице, видел, как у ворот своего дома мальчишка года на 2-3 младше него старательно водил пальцами по струнам. Вначале Алиага не придавал этому значения, но в один из дней попридержал шаги и стал внимательно вслушиваться в звуки. Игра 9-10-летнего мальчика так завлекла его, что, придя домой, попросил отца купить ему тар. В семье Алиаги никто не увлекался музыкой. Отец не перечил, думал, что это временная мальчишеская блажь, которая быстро пройдет. Вернувшись в Баку, купил сыну маленький тар", - рассказал ведущий.

В мероприятии приняли участие народные артисты Симара Иманова, Забит Набизаде, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, Гусейн Меликов, Ровшан Баширов.

Кроме того, сольно выступили народные артисты, таристы Рамиз Гулиев и Замиг Алиев, которые после великолепного исполнения также поделились своими воспоминаниями об Алиаге Гулиеве. О юбиляре также рассказали народный артист Джанали Акперов и тарист Рафиг Мусазаде.

Также было представлено видеообращение народных артистов Алибабы Мамедова и Арифа Бабаева, в котором они поделились своими воспоминаниями об Алиаге Гулиеве.

В завершении мероприятия слово было представлено сыну Алиаги Гулиева Адилю Гулиеву, который поблагодарил Центр мугама за проведение юбилея его отца, а также всех присутствующих за их участие и поддержку.

Ф. Агаларова

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