Композиции, штрихи, тени лиц...Из Вильнюса в Баку (ФОТО)

27 мая 2017 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери Шехер столичной галерее Art Tower, проходит выставка известной литовской художницы Эдиты Сухоцките, получившая название "Муза", сообщает Trend Life.

Выставка организована министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

По словам руководителя Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова, ранее в Баку уже проходила выставка Эдиты Сухоцките: посвященная азербайджанским сказкам эта экспозиция вызвала большой интерес у публики.

"Эдита Сухоцките – известный художник в Литве. Помимо занятий изобразительным искусством, ее творческий путь также связан и с музыкой. Она любит исполнять песни 60-х годов прошлого века", - добавил Мамедов.

Как подчеркнул Мамедов, к сожалению, Эдита Сухоцките не смогла приехать в Баку, но отправила около 40 своих картин.

Отметим, что творчество Эдиты Сухоцките отличается изящными линиями, образующими интересную геометрию, и своеобразную композицию. Ее работы отличают ясный рисунок, четкие штрихи, яркая эскизная выразительность. Интересной особенностью ее стиля является акцентирование внимания на ключевой детали, тщательно проработанной и несущей глубокий смысл в рамках конкретного сюжета, отраженного в картине.

Сухоцките - разносторонний творческий человек, она иллюстрирует детские книги, учебники, познавательную литературу. Художник больше известна как портретист и автор офортов большого формата. Немало ее работ "живет" в разных уголках мира – в Германии, Франции, Канаде, США, Австралии.

Сухоцките любит путешествовать, и яркие моменты ее поездок отражаются в мотивах картин. Азербайджан для художницы стал новым местом для вдохновения, разнообразив ее творчество восточным веянием и обогатив его новыми орнаментами.

Эдита Сухоцките долго обдумывает композицию, штрихи, тени лиц. И лишь убедившись, что все продумано до мелочей, приступает к работе. Это накладывает особый отпечаток на ее произведения - краски органично складываются в единый рисунок, как мозаика из тысячи мелких пазлов.

Выставка продлится до 8 июня 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)

Новости по теме
В Узбекистане пройдет международная выставка оборудования и технологий для сельского хозяйства
Узбекистан 12:18
Азербайджанский фотограф приглашает совершить увлекательнейшее путешествие по Германии
Культура 24 мая 11:48
Давуд Кязимов – отзывчивый человек и легендарный живописец (ФОТО)
Культура 24 мая 10:11
"Цель: Весна", или Как азербайджанские фотографы "охотились" за лучшими мгновениями
Культура 22 мая 19:03
Как передать яркими красками красоту женщины и ренессанс природы? Чувства Эмиля Азиза (ФОТО)
Культура 20 мая 14:24
Музыкальные инструменты исламского мира представлены в Баку (ФОТО)
Культура 12 мая 16:44
Спортивные пейзажи в Баку - красочные картины, посвященные Исламиаде (ФОТО)
Культура 11 мая 15:30
В Баку пройдет выставка литовской художницы Эдиты Сухоцките "Муза"
Культура 8 мая 11:23
"Цветы" для азербайджанских художников
Культура 6 мая 11:39
День ковродела в Азербайджане: Цветовая гамма и уникальное сплетение узолов (ФОТО)
Культура 5 мая 12:26
Азербайджанские ковроткачи отметят свой профессиональный праздник
Социум 2 мая 16:19
"Начало": философская интерпретация азербайджанского художника
Культура 24 апреля 11:55
Мастер верный своим идеалам: выставка новых картин 86-летнего Алтая Гаджиева (ФОТО)
Культура 15 апреля 13:25
Легенда о птице Симург в работах Инны Костиной (ФОТО)
Культура 15 апреля 10:08
Азербайджанская художница организовала выставку в Париже (ФОТО)
Культура 13 апреля 15:46
Ичери Шехер - лучезарная, яркая и цветущая весна (ФОТО)
Культура 5 апреля 16:06
В Ичери Шехер покажут весну глазами юных художников
Культура 1 апреля 10:55
Весенние сюжеты в Баку (ФОТО)
Культура 1 апреля 09:42