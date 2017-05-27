Американский джаз в Баку: "Во всем мире танцоры определяли музыку, а не наоборот" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках гастрольного тура в Баку, джазовый ансамбль "Louisiana Jazz Ensemble" из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) выступил на сцене Международного центра мугама, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Визит ансамбля в столицу Азербайджана состоялся по приглашению заместителя министра иностранных дел, ректора Университета "ADA" Хафиза Пашаева, который лично присутствовал на концерте.

Основатель ансамбля "Louisiana Jazz Ensemble" Фредерик Старр - профессор Университета Джонса Хопкинса, ученый в сфере политических наук - является почетным доктором Университета "ADA".

Работая в колледже Тулейна в 1980 году, Старр организовал джазовый ансамбль, в котором сам играл на кларнете. Репертуар ансамбля состоит из классического новоорлеанского джаза 1930-х годов. Ансамбль известен как в США, так и в Европе.

В беседе с корреспондентом Day.Az перед началом концерта Фред Старр рассказал, что в этот вечер исполнит произведения, написанные в первые три десятилетия прошлого столетия: "Вся музыка, которую мы исполним - танцевальная, она не для высокопарных событий, ведь тогда во всем мире танцоры определяли музыку, а не наоборот". Господин Старр также отметил, что слушал мугам и относится к этой музыке с огромным уважением.

Ведущий вечера, джазовый обозреватель, который также ведет джаз-программы по телеканалу Lider и радиостанции Lider FM, Тофик Гасансой сообщил публике интересный факт: в 1969 году Фредерик Старр был в Баку и даже выступал вместе с Вагифом Мустафазаде на одной сцене.

В составе ансамбля на сцене Международного центра мугама выступили Фред Старр (кларнет и тенор-саксофон), Дэвид Боддингхаус (фортепиано), Джон Джойс (ударные), Фред Лонзо (тромбон), Роберт Нуньес (туба), Майк Питерс (банджо) и Чарли Фарделла (корнет).

Мероприятие прошло при поддержке Международного центра мугама.

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