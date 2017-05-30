Павильон Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Москве привлек большое внимание (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители музеев Азербайджана во второй раз приняли участие в главном музейном событии года – международном фестивале «Интермузей» в столице России.

В этом году в работе фестиваля приняли участие триста музеев из 25 стран мира. Они представили широкой публике свои лучшие экспонаты под крышей «Манежа». В целом, в 350 мероприятиях «Интермузея» приняли участие более 3000 специалистов. Церемонию открытия посетили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, президент Союза музеев России, директор музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский, заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Александр Шолохов, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, позже визит в «Манеж» также нанесла заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и многие другие известные политики и деятели культуры.

«Тема сегодняшнего «Интермузея» – «Музей будущего», - подчеркнула на открытии министр культуры Московской области Оксана Косарева. – Это самая актуальная на сегодняшний день тема, потому что здесь, на этой площадке, будут заданы главные тренды развития музеев на ближайшие годы».

Одной из экспозиций, «задавшей тренды», стал павильон музея основоположника азербайджанского джаз-мугама, выдающегося композитора Вагифа Мустафазаде. «В 1969 году он поехал в большое турне, посетил с концертами Москву, Ташкент. И вот там во время концерта у него случился инфаркт, спасти этого удивительного музыканта не удалось, - рассказывает директор дома-музея и председатель благотворительного фонда имени Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева, проводя экскурсию по экспозиции. – И Вагиф Мустафазаде так и не узнал о главном - о своей победе. Накануне турне он послал свою композицию на престижный международный конкурс джазовых композиторов в Монако. В жюри были все мировые музыканты, они слушали композиции, не зная ни ее названия, ни имени автора. И вот они присудили гран-при советскому пианисту-композитору Вагифу Мустафазаде! Его до сих пор помнят и любят по всему миру. В 2000 году в Доме композиторов в Москве известнейший композитор Юрий Саульский, который был хорошим другом Вагифа, организовал концерт его памяти. Его хорошо знают многие современные музыканты: спросите у Ларисы Долиной, Олега Газманова, Игоря Бриля, Алексея Кузнецова…»

Одним из тех, кто внимательно слушал экскурсовода в день открытия, был министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он поблагодарил Афаг Алиеву за интересный рассказ о джазмене. Министр отметил, что «Интермузей» – это очень редкий формат. «Это и выставка для самого широкого круга посетителей, это и профессиональный форум, где происходит обмен наиболее интересными идеями, технологиями, взглядами, иногда какими-то новыми подходами к ведению музейной деятельности», - подчеркнул он.

А министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, делясь впечатлением от экспозиции Азербайджана, отметил еще одну важнейшую сторону этого обмена – культурную. «Это очень здорово, что мы не только в ретро-контексте можем восхищаться нашей общей историей, нашими связями, которые очень богаты на протяжении всей истории наших государств, - заявил он. – У нас есть очень хороший современный контекст. Очень серьезные наши деловые связи, экономическое партнерство дополняются вот такими существенными культурными диалогами, культурными связями. Это очень важно. Потому что это показывает, что у нас не только однобокие прагматичные связи. Это душевное согласие, душевный обмен, который как раз идет на уровне культурных конституций. То, что мы уважаем друг друга, уважаем свои традиции, свою культуру, рады их взаимообмену и взаимопроникновению – это, я считаю, очень здорово».

Афаг Алиева также убеждена, что нашим странам необходим культурный обмен, выходящий за историческую ретроспективу. «Я очень хочу провести вечер памяти Вагифа Мустафазаде в Крокус Сити Холл, в зале Муслима Магомаева, - призналась директор азербайджанского музея журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. – Муслим Магомаев называл Вагифа Мустафазаде гениальным музыкантом. Он очень его любил, они дружили. Хотелось бы привезти в Москву наших лучших джазовых музыкантов. У нас сейчас великолепные пианисты. Например, Азиза Мустафазаде, дочь Вагифа. После того, как в 1997 году она отыграла концерт в клубе Английской королевы, ее стали назвать принцессой джаза».

«Роль музеев в укреплении отношений между нашими странами очень велика, - прокомментировал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. – Они призваны сохранить объективные факты нашей истории. И поэтому я очень рад видеть среди участников «Интермузея» гостей из стран СНГ и особенно – Азербайджан с их великолепной экспозицией. Музыка Азербайджана удивительна, ее очень ценят у нас, в России. Поэтому особо приятно, что Азербайджан представлен на «Интермузее» именно музыкальным стендом».

Материал представлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан