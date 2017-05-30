100 видов Ичеришехер

30 мая 2017 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 31 мая в 19:00 состоится открытие выставки художника Эдварда Твохига под названием "100 видов Старого города" ("İçərişəhərin 100 görüntüsü"), сообщили Trend Life в музее.

Эдвард Твохиг родился в1969 году в Ирландии. Он получил образование в Крофордском колледже искусств и дизайна. Затем стал специализироваться на гравюре и фотографиях в колледже искусств Челси, где является первым студентом из Ирландии, получившим стипендию Британского совета.

В настоящее время Твохиг совмещает художественную практику с должностью руководителя колледжа искусств Веллингтона. Он является действительным членом Королевского общества гравёров, а также попечителем галереи Банксайд.

Твохиг твердо верит в изречение английского писателя, художника и мыслителя Джона Рёскина: "Ты никогда не сможешь до конца полюбить искусство, пока не полюбишь то, что оно отражает". Вдохновляясь непосредственно природой, художник работает с натуры. Затем воссоздает композиции по памяти. Красоту природы он отображает в картинах, фотографиях, в частности, он мастерски выполняет гравюры сухой иглой. Эти гравюры, в которых прослеживается влияние Уильяма Блейка, Эрика Равилиуса и Сэмюэла Палмера, являются важным вкладом в английскую пасторальную традицию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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