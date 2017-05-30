В Баку прошел гала-концерт Молодежного оркестра СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) в рамках проекта "Голос музыки" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) состоялся гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ совместно с музыкантами Камерного оркестра «Baku Chamber orchestra» БМА и студентами духового отделения БМА, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Объединенным симфоническим оркестром дирижировал лауреат международных конкурсов, дирижер московского театра «Новая опера» Василий Валитов. В программе прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов при участии солистов - лауреатов международных конкурсов Ларисы Бунаковой (фортепиано), Анны Савкиной (скрипка), а также артистов Молодежной оперной программы Большого театра России Василисы Бержанской (меццо-сопрано), Утариды Мирзамовой (сопрано) и Ильи Кутюхина (баритон).

Концерт начался величественной увертюрой Узеира Гаджибейли к опере «Кероглу» в исполнении молодежного симфонического оркестра СНГ. Затем солисты исполнили произведения европейских и русских авторов. Фортепианный концерт Н.Метнера исполнила Лариса Бунакова, арию Графини из оперы В.Моцарта «Свадьба Фигаро» спела Утарида Мирзамова, скрипичный концерт П.Чайковского представила слушателям юная скрипачка Анна Савкина. Вокалисты Илья Кутюхин и Василиса Бержанская представили на суд зрителей арии из опер В.Моцарта «Так поступают все женщины» и «Севильский цирюльник». Молодые российские музыканты представили яркую, сложную и блестяще исполненную программу на высочайшем профессиональном уровне. Концерт очень впечатлил публику, которая устроила музыкантам долгую овацию, вызывая солистов снова и снова.

По словам дирижера Василия Валитова, сама идея подобного тандема своевременная и глобальная, она преследует целью объединить молодежь разных стран СНГ, используя для этого очень серьезный фундамент искусства, который сплачивает людей. Это уникальное событие, подчеркнул российский музыкант, не имеющее аналогов.

"Проект действует уже 10 лет, приглашая к сотрудничеству молодых музыкантов. Хотелось бы выразить слова благодарности руководству БМА, ректору, профессору Фархаду Бадалбейли, проректору, профессору Егяне Ахундовой, всем участникам, с которыми мы встречаемся уже второй раз. Программа была очень сложная, и оркестр, который был создан буквально на глазах, отличился слаженной игрой. Я открыл для себя высокий уровень исполнительского мастерства бакинских студентов БМА, их самоотдачу и ответственный подход к проекту. Я преисполнен благодарности к вашим студентам и всем бакинцам, я просто поражен гостеприимством и открытостью жителей города, их теплотой и участием!", - сказал музыкант.

Ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли отметил, что культура музыки делает то, что не под силу оружию, политикам и военным.

"Отрадно, что наши гости довольны исполнительским уровнем наших ребят из оркестра, как органично они влились в оркестр. Проект «Голос Музыки» очень удачный и перспективный, я считаю, что этот оркестр может гастролировать и по СНГ, и даже по Европе!", - отметил ректор.

Проректор по научным вопросам БМА, профессор Гюльназ Абдуллазаде добавила, что солисты, например, Илья Кутюхин и Василиса Бержанская - вокалисты с прекрасными голосами, артистизмом и высочайшей культурой пения.

"Запомнились юная скрипачка Анна Савкина, пианистка Лариса Бунакова. Оркестр звучал очень хорошо, сыгранно. Концерт вдохновил аудиторию, и такие отношения, я считаю, укрепляют наши народы и культуры, а единое советское прошлое многое привносит в культуру и связывает", - добавила проректор.

(Автор: Вугар Иманов)