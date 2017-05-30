Этюды Нахчывана, созданные живой водой (ФОТО)

30 мая 2017 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусства «Хатаи» в Баку открылась персональная выставка известного художника Сабира Мамедова «Naxçıvan etüdleri» (Этюды Нахчывана), организованная при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Союза художников Нахчывана, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусства Зиядхан Алиев, руководитель сектора прикладного и декоративного искусства министерства Галиб Гасымов подчеркнули, что

Сабир Мамедов является достойным продолжателем традиций художественной школы непревзойденного Бахруза Кенгерли. Было отмечено, что 63-летний мастер вносит значительную лепту в развитие национального искусства, а его работоспособность и энтузиазм вдохновляет новое поколение художников.

Сабир Мамедов больше известен как мастер-чеканщик по художественной обработке металла. Более сорока лет своей жизни он посвятил этой сфере изобразительного декоративно-прикладного искусства. Еще в 1976 году он впервые в Нахчыване открыл мастерскую чеканке по меди при промышленном комбинате НАР. Его работы с успехом демонстрировались в России, Украине, Иране, Турции, Украине и других странах.

В конце 2016 года художник занял второе место в республиканском конкурсе акварельных работ, проведенном при инициативе министерства культуры и туризма. Этот успех и стал для него основным стимулом и вдохновением по подготовке серии выставок работ в технике исполнения акварели. "Naxçıvan etüdleri" - очередная выставка автора за последний месяц в серии акварельных работ. Первая выставка «Танцы красок на воде» была с успехом представлена в Нахчыване чуть более месяца назад. В экспозиции "Naxçıvan etüdleri" представлено более восьмидесяти работ, от натюрмортов до завораживающих пейзажей.

"Многогранность техники акварели позволяет передавать очень чувствительные детали композиции. Акварель с латинского означает как «краска на воде». В этой технике нужно чувствовать не только сам цвет, но и воду. А вода всегда живая. Здесь нужна смелость для работы с цветом и с водой, т.к. любое настроение и внутреннее мироощущение художника мгновенно передается на бумагу" – сказал Сабир Мамедов, выразив признательность организаторам за проведение экспозиции и гостям за теплые слова.

В работах отражена своеобразная и богатая природа родного края, где родился и сформировался художник. Автор в своих работах мастерски передавал красоту природных пейзажей, культуру и самобытность народа, непокорную и колоритную природу Нахчывана. Свободное владение акварелью и высокое мастерство замечательно характеризует настроение, и сам дух, пронизывающий выразительные, полные чувства, цвета и притягательной силы мастера. Неповторимый стиль автора подчеркивает глубокие знания рисунка, чувства света, перспективы и теплоты ощущения окружающего мира и предметов в нем, которые придают своеобразную живость его работам.

(Автор: Вугар Иманов)

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