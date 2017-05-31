Виртуальное путешествие по Азербайджану, или Оригинальная трансформация (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств как правило проходят выставки художников, но на этот раз гостям была представлена экспозиция пейзажной фотографии под названием "Цель: Весна", сообщает Trend Life.

Вошедшие в экспозицию 15 работ - настоящие картины, обрамленные в резные деревянные рамки и создающие потрясающую трансформацию фотографий в живописные полотна. Для создания экспозиции четыре фотографа Рустам Гусейнов, Илькин Кенгерли, Эмиль Гази и Денис Свечников провели несколько месяцев в регионах страны, "охотясь" за лучшими мгновениями азербайджанской весны.

Фотоработы завораживают своей красотой и создают для зрителя эффект "живого присутствия" - от фотографии к фотографии, совершая виртуальное путешествие по регионам Азербайджана. Степь и скалистые ущелья, через мгновенье - морское побережье и альпийские луга, а оттуда моментально можно добраться до высокогорного леса, величественных равнин, покрытых пёстрыми цветущими узорами. От этой красоты захватывает дух!

"Не секрет, что большинство зрителей видят работы фотографов в основном в электронном формате. Считаю это неправильным, как говорят: "пока фотография не напечатана, она не "существует". Фотография на дисплее фотоаппарата или на экране мобильного телефона, и распечатанное изображение создают два совершено разных впечатления", - отметил куратор выставки, фотохудожник Рустам Гусейнов.

Задачей проекта также является показать широкой аудитории природные красоты Азербайджана и многообразие ландшафтных видов регионов, повысить интерес к туристическому потенциалу страны.

"В фотоработах широко представлены практически все регионы Азербайджана. Кроме того, мы старались показать разные ландшафты - здесь есть как пустынные зоны, так и высокогорье. Конечно, основной упор делали на труднодоступные зоны, потому что зачастую туда очень сложно добраться", - сказал Рустам Гусейнов.

Отметим, что под его кураторством уже проходили выставки пейзажной фотографии, отражающие разные времена года.

"Если рассматривать с физической точки зрения, легче снимать - весной или ранней осенью. Во-первых, из-за погодных условий, а во-вторых, вследствие доступности. А вот самые красивые кадры с эстетической точки зрения, на мой взгляд, получаются зимой", - добавил Рустам Гусейнов и выразил признательность руководству Национального музея искусств за содействие в реализации проекта.

Выставка продлится до 2 июня. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)