Happy birthday to you для Шукюфы Юсуповой (ФОТО)

31 мая 2017 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Шукюфа Юсупова отметила день рождения на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В день своего рождения артистка выступила в постановке "Mənim günahım" ("Моя вина") по произведению народного писателя Ильяса Эфендиева.

После демонстрации спектакля в честь дня рождения актрисы оркестр театра исполнил песню Happy birthday to you, а на сцену был вынесен праздничный торт. Вечер завершился бурными аплодисментами и букетами цветов.

Отметим, что в спектакле также заняты заслуженный артист Ильхам Гусейнов и солистка балетной труппы Джалала Новрузлу.

Режиссер-постановщик спектакля – главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гёзалова, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстер – Елена Агаева, художник-постановщик – художник Гянджинского государственного драматического театра Эльнур Ахундов, концертмейстер – Фидан Бабаева, ассистент режиссера – Эльмеддин Дадашов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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